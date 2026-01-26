Timothée Chalamet y Kylie Jenner: Escapada romántica y declaración de amor en Los Cabos

Entre el glamur de las alfombras rojas y la intensidad de la temporada de premios, Timothée Chalamet y Kylie Jenner eligieron las playas de Los Cabos, México, para disfrutar de un retiro privado. La pareja, que ya suma cerca de tres años de noviazgo, fue captada en momentos de total complicidad, reafirmando que su relación se encuentra en su mejor momento.Complicidad en el paraíso mexicano
A su llegada en un vuelo privado, los jóvenes fueron vistos realizando compras en tiendas locales y disfrutando de la gastronomía de la región:
Este viaje cobra un significado especial tras el reciente triunfo de Chalamet en los Critics Choice Awards. Al recibir el premio como Mejor Actor, el protagonista de Dune rompió su habitual hermetismo sobre su vida privada para dedicarle unas palabras profundamente emotivas a Jenner:
Gracias a mi pareja de tres años. Gracias por nuestra base. Te amo. No podría hacer esto sin ti, expresó el actor frente a la audiencia, mientras la cámara captaba a una sonriente Kylie respondiendo con un "te amo" desde su asiento.