Timothée Chalamet y Kylie Jenner: Escapada romántica y declaración de amor en Los Cabos

Tras tres años de relación, la pareja del momento se toma un respiro en México después de que el actor dedicara un emotivo mensaje de agradecimiento a la empresaria en los Critics Choice Awards.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/01/2026 04:02 PM.
En Espectáculos y editada el 26/01/2026 04:04 PM.