¡Vuelve Gokú! Confirman nueva temporada de Dragon Ball Super y un inesperado remake

El universo de Dragon Ball vive un momento histórico. Tras años de espera, el reciente festival Genkidamatsuri —celebrado este 25 de enero en honor a Akira Toriyama— ha hecho estallar las redes sociales con dos anuncios que aseguran la continuidad de la obra japonesa más influyente en Occidente.
La noticia más importante es la confirmación oficial de la nueva temporada de Dragon Ball Super. Esta etapa adaptará los eventos posteriores al Torneo de la Fuerza, donde Gokú y Vegeta se unen a la Patrulla Galáctica para enfrentar a Moro, un hechicero milenario capaz de devorar la energía de planetas enteros.
Aunque el estudio no dio una fecha exacta, las filtraciones de expertos sugieren que la producción es ambiciosa y podría estrenarse entre finales de 2027 y principios de 2028. Este proyecto es especialmente emotivo para la comunidad, ya que forma parte de las últimas historias que el maestro Toriyama dejó estructuradas antes de su partida.
Para acortar la espera, se anunció un sorpresivo remake titulado Dragon Ball Super: Beerus, cuyo estreno está programado para el otoño de 2026.
Este nuevo anime se centrará en recontar de forma modernizada el primer encuentro entre Gokú y el Dios de la Destrucción, reviviendo la batalla que reinició la franquicia hace una década.