¡Vuelve Gokú! Confirman nueva temporada de Dragon Ball Super y un inesperado remake

...

El evento Genkidamatsuri revela el futuro de la franquicia tras el legado de Akira Toriyama, incluyendo el regreso del anime y una nueva versión de la saga de Beerus.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/01/2026 08:41 AM.
En Espectáculos y editada el 26/01/2026 08:45 AM.