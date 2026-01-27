¡57 años de rocanrol!: El TRI celebrará su aniversario en el Palacio de los Deportes

La leyenda viva del rock mexicano, El TRI, se prepara para una nueva cita histórica con su "raza". Liderados por el incansable Alex Lora, la agrupación celebrará 57 años de trayectoria ininterrumpida el próximo 25 de julio en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.
Este concierto no solo festeja más de medio siglo de música, sino que marca un punto clave en su actual gira, diseñada para conectar los himnos clásicos de la banda con las nuevas generaciones de seguidores.
El anuncio de esta fecha llega tras un periodo de éxitos masivos para el grupo. Apenas en febrero de 2025, El TRI demostró su poder de convocatoria al abarrotar el Estadio GNP Seguros con más de 60 mil personas en un maratónico concierto de cuatro horas y media. Además, la banda ha experimentado recientemente con formatos sinfónicos en el Auditorio Nacional, reafirmando su versatilidad artística.
El TRI en números: