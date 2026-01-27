¡57 años de rocanrol!: El TRI celebrará su aniversario en el Palacio de los Deportes

Alex Lora y su mítica banda regresan al "Domo de Cobre" este 25 de julio como parte de su nueva gira "Adicto al Rocanrol".

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/01/2026 05:29 AM.
En Espectáculos y editada el 27/01/2026 05:33 AM.