BLACKPINK confirma su regreso con "DEADLINE" y nueva era musical

El cuarteto más influyente del K-pop, BLACKPINK, está oficialmente de vuelta. Luego del fenómeno global que significó su álbum Born Pink en 2022, la agrupación anunció el lanzamiento de "DEADLINE", un mini álbum compuesto por cinco canciones que marcan el inicio de una etapa renovada para las idols.
El esperado regreso está pactado para el próximo 27 de febrero. Sin embargo, debido a la diferencia horaria, los fans en México podrán disfrutar del estreno desde la noche del 26 de febrero en todas las plataformas digitales. Este material incluye el éxito "JUMP", sencillo que se estrenó en julio pasado como un primer vistazo a este nuevo concepto.
A pesar de las constantes especulaciones sobre una posible disolución, las cuatro integrantes han reafirmado su compromiso con el grupo. Durante su pausa de casi tres años, cada una consolidó sus carreras individuales en la actuación y la música, rompiendo récords mundiales. No obstante, han dejado claro que su prioridad sigue siendo crear música juntas y reencontrarse con su público en los escenarios.
El regreso a los estudios viene acompañado de una impresionante trayectoria en vivo. Su gira mundial, que arrancó en julio de 2025 en Corea del Sur, recorrió los recintos más importantes de Asia, Europa y Norteamérica. El tour cerró formalmente el pasado 26 de enero en Hong Kong, aunque los rumores sobre posibles fechas de "encore" (conciertos de cierre) mantienen la expectativa al máximo.
La única visita de la banda al país ocurrió en abril de 2023 con dos noches inolvidables en el Estadio GNP Seguros. Aunque por ahora no hay fechas confirmadas para territorio mexicano en esta nueva etapa, el entusiasmo del fandom (BLINK) no decae. Mientras se revelan más detalles de una posible visita, la prioridad es celebrar este lanzamiento que coincide con el marco de su décimo aniversario.