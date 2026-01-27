BLACKPINK confirma su regreso con "DEADLINE" y nueva era musical

Tras casi tres años de espera, Jennie, Lisa, Rosé y Jisoo retoman su camino grupal con un nuevo mini álbum y una gira que ha dado la vuelta al mundo.

