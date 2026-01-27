Crisis de boletos BTS: Fans lanzan petición y Profeco amenaza sanciones

Lo que inició como la preventa más esperada de la década para el ARMY mexicano, ha escalado hasta convertirse en un movimiento ciudadano sin precedentes. La frustración por el caos en la venta de boletos para los conciertos de BTS en la Ciudad de México ha unido a diversos clubes de fans en una exigencia común: reformar por completo el sistema de venta de espectáculos en el país.
A través de la plataforma Change.org, una petición que solicita formalmente retirar a Ticketmaster y OCESA del mercado mexicano acumuló más de 200 mil firmas en apenas cuatro días. Los seguidores denuncian un "sistema viciado" que favorece a la reventa, fallas técnicas deliberadas y una falta absoluta de transparencia en los precios.
Ante el aluvión de quejas, el titular de la Profeco, Iván Escalante, confirmó que la dependencia iniciará un procedimiento por infracción a la ley contra la boletera. Las claves de la intervención gubernamental son: