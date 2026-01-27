¡Por fin!: Alfredo Adame y Carlos Trejo se enfrentarán en el Ring Royale 2026

La rivalidad más larga y mediática de la televisión mexicana finalmente tendrá un desenlace con guantes de boxeo. Alfredo Adame y Carlos Trejo han confirmado su participación en Ring Royale 2026, un evento masivo producido por Poncho de Nigris que busca mezclar el espectáculo de las celebridades con el rigor del deporte profesional.
El encuentro, que se ha pospuesto por décadas entre insultos y órdenes de restricción, ya tiene fecha y sede oficial: el domingo 15 de marzo en la emblemática Arena Monterrey.
Ambos protagonistas aprovecharon el anuncio para lanzarse las últimas advertencias:
Detalles del evento: