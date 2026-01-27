Herencia de sentimiento: Majo y Susana Aguilar revelan las lecciones de Flor Silvestre

La dinastía Aguilar sigue honrando su legado. En una reciente charla para Caracol Televisión, Majo y Susana Aguilar abrieron su corazón para hablar sobre la ausencia de sus abuelos, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, destacando la influencia espiritual y profesional que la mítica intérprete aún ejerce sobre ellas.
Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando Majo Aguilar compartió el consejo fundamental que recibió de su abuela. Mientras la joven practicaba vocalización, Flor Silvestre la interrumpió para darle una lección que hoy define su estilo en el regional mexicano:
Qué bueno que aprendas técnica, pero no tienes que cantar bonito. Tienes que cantar sintiendo para que los demás puedan sentir", le dijo la icónica artista.
Por su parte, Susana Aguilar, hermana melliza de Majo, recordó la cercanía que mantuvieron con Flor Silvestre en sus últimos años. Según relató, la dinámica familiar era única: