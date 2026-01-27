Herencia de sentimiento: Majo y Susana Aguilar revelan las lecciones de Flor Silvestre

En una íntima entrevista, las nietas de la "Reina de la Canción Ranchera" recordaron el vínculo con su abuela y el consejo clave que marcó su carrera musical.

