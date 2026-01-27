Incertidumbre por BTS en México: Reportan cancelaciones masivas de boletos

El esperado regreso de BTS a tierras mexicanas se ha visto empañado por una nueva polémica. Tras la intensa demanda para sus tres fechas en el Estadio GNP Seguros, integrantes del fandom ARMY han denunciado en redes sociales la cancelación injustificada de sus boletos por parte de Ticketmaster, días después de haber concretado la compra.
A través de correos electrónicos, la boletera informó a los usuarios que sus entradas fueron invalidadas citando presuntos "incumplimientos de las políticas y condiciones de uso comerciales". Sin embargo, las afectadas aseguran que el proceso se realizó de forma legal, lo que ha generado una ola de indignación y la exigencia de una respuesta detallada por parte de la empresa.
Aunque el mensaje oficial de la plataforma es vago, se ha indicado a los usuarios que el reembolso deberá gestionarse directamente con sus instituciones bancarias. Esto ha llevado a especular que la situación podría deberse a:
Hasta el momento, Ticketmaster no ha emitido un comunicado oficial que aclare si se trata de un error técnico masivo o de una depuración dirigida, dejando a miles de seguidoras en la incertidumbre a poco tiempo del evento.