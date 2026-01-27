Incertidumbre por BTS en México: Reportan cancelaciones masivas de boletos

...

Lo que debía ser una celebración por el regreso de la banda al Estadio GNP Seguros se ha convertido en una pesadilla para cientos de fans ante la anulación de sus entradas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/01/2026 10:41 AM.
En Espectáculos y editada el 27/01/2026 10:50 AM.