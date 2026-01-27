Murió Alexis Ortega, voz que dio vida al Spider-Man de Tom Holland en el MCU

El actor y locutor, conocido por dar vida a Peter Parker y participar en la serie de Luis Miguel, murió a los 38 años de edad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/01/2026 05:01 AM.
En Espectáculos y editada el 27/01/2026 05:08 AM.