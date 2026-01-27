Murió Alexis Ortega, voz que dio vida al Spider-Man de Tom Holland en el MCU

La comunidad del entretenimiento en México y el mundo del doblaje despiden a una de sus voces más queridas. Este lunes se confirmó el sensible fallecimiento de Alexis Ortega, actor que dejó una huella imborrable al ser el primero en prestar su voz al Spider-Man de Tom Holland en sus apariciones iniciales dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).
La noticia fue difundida por los Anime Latin Dubbing Awards a través de sus plataformas oficiales, donde enviaron condolencias a familiares y colegas del gremio. La partida de Ortega, de apenas 38 años, ha causado una profunda sorpresa entre sus seguidores, especialmente porque no se tenía reporte de que el actor padeciera enfermedades o hubiera sido hospitalizado recientemente.
Aunque el público joven lo identifica plenamente con el "trepamuros", la trayectoria de Alexis Ortega fue mucho más allá de las cabinas de grabación:
Se espera que en los próximos días la familia brinde detalles sobre los servicios funerarios. Mientras tanto, el legado de su voz permanecerá en las películas y series que marcaron a toda una generación de fanáticos de los superhéroes.