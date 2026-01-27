Sundance 2026: Estrellas de Hollywood protestan contra la violencia de ICE

Olivia Wilde, Natalie Portman y Jenna Ortega utilizaron la plataforma del festival para condenar la muerte de un enfermero y las políticas migratorias de Estados Unidos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/01/2026 06:12 AM.
En Espectáculos y editada el 27/01/2026 06:14 AM.