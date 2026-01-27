Sundance 2026: Estrellas de Hollywood protestan contra la violencia de ICE

El Festival de Cine de Sundance, tradicionalmente una celebración del cine independiente, se ha convertido este año en un escenario de protesta política. Figuras de primer nivel aprovecharon las alfombras rojas en Park City, Utah, para manifestar su indignación tras el reciente fallecimiento de un ciudadano estadounidense a manos de agentes federales.
La movilización, impulsada bajo el lema "Sundancers Melt ICE", surge como respuesta directa a la muerte de Alex Pretti, un enfermero de 37 años que fue baleado por agentes de inmigración en Minneapolis mientras participaba en una protesta contra las redadas masivas que han marcado este inicio de año.
Diversas actrices utilizaron su visibilidad para enviar mensajes contundentes a través de su vestimenta y declaraciones:
Sundance 2026 quedará marcado no solo por las historias proyectadas en pantalla, sino por la exigencia de justicia y respeto a los derechos humanos que las protagonistas de la industria llevaron hasta el corazón de la industria cinematográfica.