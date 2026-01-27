Sydney Sweeney bajo la lupa: Podría enfrentar cargos por publicidad en el letrero de Hollywood

La estrella de Hollywood, Sydney Sweeney, se encuentra en el ojo del huracán tras protagonizar una arriesgada y polémica estrategia de marketing. Lo que pretendía ser un lanzamiento de alto impacto para su nueva línea de lencería podría terminar en una batalla legal, luego de que se difundieran imágenes de la actriz operando de manera irregular en el famoso letrero de Hollywood.
De acuerdo con reportes de TMZ, la actriz de 28 años fue captada escalando las monumentales letras del icónico hito de Los Ángeles para colgar diversos sujetadores como parte de un promocional. Aunque el equipo de la actriz asegura haber contado con permisos, la controversia radica en que dicha autorización no permitía, bajo ninguna circunstancia, subir a la estructura.
La Cámara de Comercio de Hollywood ya ha tomado cartas en el asunto y se encuentra realizando una investigación exhaustiva. Los cargos que Sweeney podría enfrentar incluyen:
Esta no es la primera vez que la actriz genera división de opiniones por su enfoque publicitario. Hace apenas unos meses, Sweeney enfrentó duras críticas durante una campaña para American Eagle, donde un juego de palabras entre "genes" y "jeans" fue interpretado por algunos sectores como un mensaje con tintes raciales. En aquella ocasión, la actriz se mostró sorprendida y negó rotundamente cualquier intención negativa.
Este nuevo episodio pone a la actriz nuevamente en tendencia, dejando en el aire si la búsqueda de viralidad para su marca de lencería valdrá el posible enfrentamiento con las autoridades de California.