Alaia Baldwin, hermana de Hailey Bieber, a un paso de la cárcel

El "clan Baldwin" vuelve al ojo del huracán, pero esta vez no por sus proyectos en Hollywood, sino por los problemas legales de su integrante más discreta. Alaia Baldwin Aronow, hermana mayor de Hailey Bieber e hija del actor Stephen Baldwin, ha sido acusada formalmente de cuatro delitos tras un altercado ocurrido en febrero de 2024.
Los documentos judiciales presentados en Georgia detallan una noche de caos en un club nocturno. Según la fiscalía, la situación escaló cuando el personal del establecimiento le pidió a Alaia que abandonara el área exclusiva para empleados. La respuesta de la modelo fue, presuntamente, una serie de agresiones físicas que incluyen:
Tras más de un año de investigaciones, el proceso legal se ha reactivado con la presentación formal de los cargos. De ser declarada culpable por el tribunal, la madre de familia y esposa del productor Andrew Aronow podría enfrentar una pena máxima de 12 meses de cárcel.
Aunque Alaia ha mantenido históricamente un perfil mucho más bajo que su hermana Hailey o su tío Alec Baldwin, este escándalo la ha colocado bajo el escrutinio público internacional, poniendo en duda la imagen discreta que había construido hasta ahora.