Alaia Baldwin, hermana de Hailey Bieber, a un paso de la cárcel

...

La modelo de 33 años enfrenta cargos formales por una violenta pelea en un club nocturno de Georgia; podría ser sentenciada a un año de prisión.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/01/2026 09:39 AM.
En Espectáculos y editada el 28/01/2026 09:42 AM.