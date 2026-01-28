Alejandro Tommasi rompe el silencio sobre el retiro de Adela Noriega

...

El actor revela que la protagonista de "Quinceañera" decidió alejarse de los reflectores para proteger su vida privada y preservar su imagen juvenil ante el público.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/01/2026 04:00 PM.
En Espectáculos y editada el 28/01/2026 02:08 PM.