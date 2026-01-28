Britney Spears elige a México como su nuevo hogar y prepara su regreso musical

La "Princesa del Pop" se instala en Los Cabos para alejarse del acoso mediático, mientras planea una gira íntima por el extranjero acompañada de su hijo Jayden.

