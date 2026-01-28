Britney Spears elige a México como su nuevo hogar y prepara su regreso musical

La imagen de Britney Spears descendiendo de un jet privado en Baja California Sur no fue una simple casualidad. Lo que comenzó como un rumor ha cobrado fuerza: la cantante ha encontrado en las playas mexicanas el refugio ideal para una de las etapas más transformadoras de su vida, lejos del ruido de Hollywood y las cámaras de California.Un refugio de lujo en Los Cabos
Para Britney, México no es solo un destino de vacaciones, sino un espacio de sanación. Según fuentes cercanas, la intérprete se siente segura y conectada con el entorno, disfrutando de la privacidad, la gastronomía y la calidez local. Esta conexión la habría llevado a adquirir una impresionante mansión valuada en 11 millones de dólares en la zona de Los Cabos, consolidando al país como su base de operaciones personal.
Este movimiento coincide con un reciente "detox" digital; Spears desactivó su cuenta de Instagram, una decisión que sus seguidores interpretan como un paso necesario para priorizar su bienestar emocional y replantear su futuro sin el escrutinio constante de las redes.El retorno: Un escenario lejos de casa
Aunque su retiro de los escenarios parecía definitivo, la cantante ha sorprendido al mencionar planes para volver a presentarse en vivo, pero con condiciones muy claras. Debido a los traumas vividos en su país natal, Britney ha sido tajante: no volverá a actuar en Estados Unidos.
En cambio, sus ojos están puestos en Reino Unido y Australia. La propuesta para este 2026 se aleja de las grandes producciones coreográficas para apostar por un formato íntimo y acústico. La gran sorpresa de este posible tour sería la participación de su hijo Jayden Federline, quien se destaca como pianista y a quien ella describe como una "gran estrella".
Sin fechas oficiales aún, la estancia de Britney en México parece ser el preámbulo de un renacimiento artístico diseñado bajo sus propios términos y con el mar de Cortés como testigo.