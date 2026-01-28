Carlos Trejo denuncia discriminación en Monterrey y Alfredo Adame no se la perdona

La histórica enemistad entre Carlos Trejo y Alfredo Adame ha sumado un nuevo capítulo de insultos y polémica. En esta ocasión, el conflicto saltó del ring a la recepción de un hotel en Monterrey, donde el autor de Cañitas denunció haber sido víctima de un trato injusto por su forma de vestir.
Trejo utilizó sus redes sociales para exhibir que empleados de un hotel regio le prohibieron la entrada al restaurante por portar una playera con la portada de su libro. Visiblemente molesto, el investigador paranormal encaró al personal:
Trejo no se quedó callado y respondió con una serie de insultos de alto calibre, llamando a Adame "narcisista enfermo" y cuestionando su salud mental.Rumbo al King Royale 2026
Este altercado llega en el momento de mayor tensión, pues tras años de promesas rotas, ambos han firmado para enfrentarse en el evento King Royale 2026.