"Cuentas Trump": El presidente presenta plan de ahorro infantil junto a Nicki Minaj

...

El gobierno estadounidense promete que cada cuenta podría alcanzar hasta los 300 mil dólares para cuando el menor cumpla la mayoría de edad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/01/2026 03:20 PM.
En Espectáculos y editada el 28/01/2026 01:42 PM.