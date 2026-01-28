"Cuentas Trump": El presidente presenta plan de ahorro infantil junto a Nicki Minaj

En un evento que fusionó la política económica con la cultura pop, el presidente Donald Trump presentó este miércoles en el Departamento del Tesoro los avances de las "Cuentas Trump". El acto contó con la sorprendente presencia de la rapera Nicki Minaj, quien se autoproclamó la "fan número uno" del mandatario.¿Cómo funcionan las cuentas?
Establecidas bajo la ley One Big Beautiful Bill de 2025, estas cuentas están diseñadas para beneficiar a los niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. El esquema funciona de la siguiente manera:
La influyente rapera calificó el programa como el "verdadero significado de la generosidad". Aunque no se reveló la cifra exacta, medios locales especulan que Minaj podría realizar una donación personal de entre 150 mil y 300 mil dólares para impulsar este fondo destinado a los menores.
Este evento marca un punto clave en la narrativa de Trump de cara a las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre, utilizando el respaldo de figuras de alto perfil para promover lo que él denomina como un nuevo "impulso al sueño americano".