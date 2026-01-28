Eiza González conquista Hollywood junto a Henry Cavill y Jake Gyllenhaal

...

La actriz mexicana protagoniza "In the Grey", la nueva superproducción de acción de Guy Ritchie que llegará a los cines el próximo 10 de abril.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/01/2026 04:19 PM.
En Espectáculos y editada el 28/01/2026 02:14 PM.