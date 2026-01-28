Eiza González conquista Hollywood junto a Henry Cavill y Jake Gyllenhaal

Eiza González continúa consolidándose como la mexicana más influyente en la industria del cine internacional. A través de sus redes sociales, la actriz compartió su emoción por encabezar el reparto de "In the Grey", el nuevo thriller de acción dirigido por el aclamado Guy Ritchie, con quien repite colaboración tras su reciente trabajo en Fountain of Youth.
En esta producción de Lionsgate, Eiza no estará sola. Compartirá créditos estelares con dos de los rostros más cotizados de Hollywood:
Henry Cavill: El ex-Superman y protagonista de The Witcher. Jake Gyllenhaal: Reconocido por cintas como Spider-Man: Far From Home y Brokeback Mountain.
El reparto se completa con figuras de la talla de Rosamund Pike, Fisher Stevens y Kristofer Hivju (Game of Thrones).
La trama, descrita por el portal Deadline, sigue a un grupo de agentes encubiertos (liderados por el personaje de González) en una misión "casi suicida". El equipo deberá recuperar una fortuna millonaria robada, enfrentándose a peligros mortales en un entorno de acción pura, sello característico del cine de Ritchie.
Este anuncio llega en un momento de tensión entre la actriz y la prensa mexicana. Hace apenas una semana, Eiza expresó su molestia tras la difusión de noticias falsas sobre una supuesta nominación a los premios Razzie 2026 (que premian lo peor del cine). La actriz lamentó que en su país se prioricen rumores negativos sobre sus logros reales, reafirmando su decisión de mantener una distancia hermética con los medios nacionales.
"In the Grey" tiene programado su estreno mundial para el 10 de abril, posicionándose como uno de los estrenos más esperados de la primavera.