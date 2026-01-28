Elisa Beristain en terapia intensiva tras complicaciones de salud

Lo que comenzó como una emisión normal del programa digital Beristime el pasado jueves 22 de enero, terminó en un momento de angustia para la audiencia. La periodista de espectáculos, Elisa Beristain, se vio obligada a interrumpir su transmisión en vivo tras manifestar un intenso malestar físico que no le permitió continuar frente a las cámaras.
El incidente ocurrió poco después de una entrevista con Olga Breeskin. Beristain comentó al aire que sentía un dolor agudo en el abdomen que se extendía hacia la parte baja, razón por la cual decidió retirarse de inmediato para buscar atención profesional.
La gravedad de la situación quedó clara poco después: la comunicadora ingresó al hospital y fue trasladada a la unidad de terapia intensiva. Según los reportes de su equipo de trabajo, Elisa estuvo a punto de sufrir un choque séptico, una condición crítica que ocurre cuando la presión arterial baja a niveles peligrosos y que puede poner en riesgo la vida.
Afortunadamente, el panorama parece estar mejorando. Sus compañeros informaron que, aunque permanece bajo cuidados intensivos, se encuentra consciente y estable. También mencionaron que la periodista ya está recibiendo las muestras de cariño y los mensajes de aliento que sus miles de seguidores han volcado en las redes sociales.
Hasta el momento, no se han revelado las causas exactas que originaron este cuadro médico, pero sus allegados se mantienen optimistas ante su recuperación.