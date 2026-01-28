Elisa Beristain en terapia intensiva tras complicaciones de salud

...

La conductora de "Beristime" abandonó su programa en vivo debido a un fuerte dolor abdominal; su equipo reporta que se encuentra estable pero bajo vigilancia médica.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/01/2026 08:18 AM.
En Espectáculos y editada el 28/01/2026 08:26 AM.