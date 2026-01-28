El "golpe bajo" a Carlos Hermosillo: La carta con la que Laura Flores lo terminó

...

El histórico goleador reveló que vivió uno de los momentos más amargos de su vida en plena concentración de la Selección Mexicana previo al Mundial de 1986.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/01/2026 06:15 PM.
En Espectáculos y editada el 28/01/2026 03:17 PM.