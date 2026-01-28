Juez reactiva demanda por agresión sexual contra Marilyn Manson

Gracias a una nueva ley en California, la denuncia de su exasistente Ashley Walters irá a juicio tras haber sido desestimada inicialmente por prescripción.

