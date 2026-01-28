Juez reactiva demanda por agresión sexual contra Marilyn Manson

El panorama legal para Brian Warner, conocido mundialmente como Marilyn Manson, ha dado un vuelco en los tribunales de California. El juez Steve Cochran, del Tribunal Superior de Los Ángeles, decidió reactivar la demanda presentada por la fotógrafa Ashley Walters, quien trabajó como asistente del músico entre 2010 y 2011.
Aunque la querella había sido desechada en diciembre pasado por haber excedido los plazos legales, una nueva legislación estatal entró en vigor este enero. Esta ley abre una ventana de oportunidad de dos años para que casos de agresión sexual que ya habían prescrito puedan ser juzgados, lo que permitió al juez revertir su decisión previa.Las acusaciones de Ashley Walters
Walters sostiene que durante su tiempo laboral con Manson Records, fue víctima de:
Por su parte, el abogado del rockero, Howard King, desestimó la validez de la demanda, asegurando que las acusaciones de Walters no encajan en las definiciones de agresión sexual exigidas por el nuevo código penal. "El hecho innegable es que mi cliente nunca cometió ninguna agresión sexual", declaró tras conocerse la resolución del juez.
Este proceso se suma a una larga lista de señalamientos contra el artista de 57 años, quien ha sido denunciado públicamente por figuras como Evan Rachel Wood y Esmé Bianco en medio de una serie de testimonios que describen patrones de abuso sistémico.