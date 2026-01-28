Julián Gil envía desgarradora carta a su hijo tras 9 años sin verlo

...

En el noveno cumpleaños de Matías, el actor reafirmó su amor por el menor y agradeció públicamente a la pareja de Marjorie de Sousa por cuidarlo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/01/2026 11:46 AM.
En Espectáculos y editada el 28/01/2026 12:03 PM.