Julián Gil envía desgarradora carta a su hijo tras 9 años sin verlo

La disputa familiar entre Julián Gil y Marjorie de Sousa sumó un capítulo conmovedor este martes. Con motivo del noveno cumpleaños de su hijo Matías, el actor argentino publicó una carta abierta en sus redes sociales, recordando el momento del nacimiento del pequeño y lamentando los años de ausencia provocados por un largo y complejo proceso legal.
Gil, quien no ha podido convivir con el menor desde que este tenía apenas tres meses de vida en 2017, utilizó sus palabras para reafirmar su identidad como padre frente a lo que considera un sistema judicial injusto.
Soy tu papá. Y el amor de un papá por su hijo, por más que quieran o intenten, no se rompe, no se apaga y no se olvida, escribió el protagonista de Por amar sin ley.