¿Karla Panini dará consejos de amor? Reportan su regreso a los medios

...

A casi una década de la polémica con Karla Luna, la "Comadre Güera" protagonizaría un nuevo programa de radio este febrero.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/01/2026 12:20 PM.
En Espectáculos y editada el 28/01/2026 12:38 PM.