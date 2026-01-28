¿Karla Panini dará consejos de amor? Reportan su regreso a los medios

El nombre de Karla Panini vuelve a encender las redes sociales. Tras años de mantenerse alejada de los medios tradicionales y refugiarse en plataformas digitales, diversos reportes sugieren que la comediante regiomontana está lista para retomar los micrófonos con un proyecto que promete generar debate.
Según información filtrada por el periodista de espectáculos Pablo Chagra, Panini presuntamente encabezará un nuevo programa de radio. Lo que más ha llamado la atención es la temática: el show se centraría en brindar consejos de pareja y amor.
Aunque la comediante de 47 años no ha confirmado la noticia oficialmente, se rumora que:
Lejos de retractarse, en apariciones recientes en pódcast, Panini ha mostrado un total desinterés por el "hate" digital, asegurando estar orgullosa de la familia que formó con Garza y de la crianza de las hijas de Luna, situación que aún mantiene tensiones legales y personales con la familia de la difunta comediante.
Para muchos, el hecho de que Panini dé consejos de amor resulta irónico dado su historial; para otros, es una jugada maestra de marketing para atraer audiencia a través de la controversia. De confirmarse, este programa marcaría su regreso formal a la comunicación masiva tras su etapa en Las Lavanderas.