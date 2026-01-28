Luto en el anime: Fallece Kozo Shioya, la voz del icónico Majin Buu

El reconocido "seiyuu" japonés murió a los 71 años a causa de una hemorragia cerebral; su agencia confirmó que el funeral se realizó en privado.

Yelitza Espinoza el 28/01/2026
Espectáculos