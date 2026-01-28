Luto en el anime: Fallece Kozo Shioya, la voz del icónico Majin Buu

El mundo del doblaje japonés está de duelo tras confirmarse el fallecimiento de Kozo Shioya, una de las voces más versátiles y queridas de la industria. La agencia Aoni Production informó este miércoles que el actor perdió la vida el pasado martes 20 de enero, ofreciendo disculpas a los seguidores por la demora en el anuncio oficial.
Shioya, nacido en Kagoshima en 1955, construyó una carrera impresionante que abarca casi seis décadas y más de 320 trabajos acreditados. Su papel más emblemático fue el de Majin Buu en la franquicia de Dragon Ball, personaje al que dio vida en todas sus facetas —desde el carismático Buu gordo hasta sus versiones más temibles—, participando incluso en la reciente entrega Dragon Ball Daima hasta 2024.
Además de su legado en la obra de Akira Toriyama, el actor prestó su talento a otras producciones masivas como:
Siguiendo los deseos personales del actor, el funeral se llevó a cabo en estricta privacidad, contando únicamente con la presencia de sus familiares cercanos. La comunidad global de fans y colegas ha inundado las redes sociales con mensajes de gratitud hacia el hombre que, con su voz, dio alma a villanos y héroes inolvidables de la cultura pop japonesa.