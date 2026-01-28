Luto en el mundo de las pasarelas: Fallece la modelo Andrea Andrade a los 35 años

El mundo del modelaje y los certámenes de belleza se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Andrea Andrade. A los 35 años, la reconocida modelo y ex Miss sucumbió ante complicaciones de salud derivadas del cáncer de colon, enfermedad con la que convivió durante los últimos nueve años.
Andrea Andrade se dio a conocer gracias a su destacada participación en diversos concursos de belleza, donde su presencia escénica la convirtió en una de las figuras más prometedoras de la industria. Tras su paso por los reinados, consolidó una sólida carrera como modelo profesional, colaborando en importantes proyectos de moda e imagen.
A pesar del diagnóstico recibido hace casi una década, Andrea nunca se alejó por completo de sus actividades. Con el tiempo, decidió utilizar su alcance en redes sociales para:
En las últimas semanas, su estado de salud se deterioró considerablemente, culminando en su deceso este miércoles. La noticia ha provocado una ola de mensajes de condolencias por parte de colegas, diseñadores y seguidores, quienes destacan no solo su belleza física, sino su entereza frente a la adversidad.
Hasta el momento, la familia se ha mantenido en privado y no ha revelado detalles sobre los servicios funerarios. Su partida pone nuevamente el foco en la importancia de la detección temprana del cáncer de colon, una afección que, como en el caso de Andrea, puede desarrollarse de manera silenciosa durante años.