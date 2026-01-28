Luto en el mundo de las pasarelas: Fallece la modelo Andrea Andrade a los 35 años

La exreina de belleza perdió la vida tras una valiente batalla de casi una década contra el cáncer de colon.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/01/2026 04:53 PM.
En Espectáculos y editada el 28/01/2026 02:41 PM.