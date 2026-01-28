Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian segundo bebé durante su tercer aniversario

El amor entre Marc Anthony y Nadia Ferreira sigue dando frutos. Este 28 de enero, justo cuando la pareja celebra tres años de matrimonio, utilizaron sus redes sociales para dar la sorpresa más esperada por sus seguidores: están esperando a su segundo hijo en común.
Con una tierna fotografía donde se aprecian las manos de la familia acariciando la incipiente pancita de la modelo paraguaya, compartieron su felicidad. "¡Feliz tercer aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor", escribieron en la publicación que rápidamente se llenó de felicitaciones.
La numerosa familia del "Flaco de Oro"
Con la llegada de este nuevo integrante, la lista de herederos de Marc Anthony se extiende a ocho. El cantante ha construido una familia diversa a lo largo de las décadas: