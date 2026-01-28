Melania Trump conquista Wall Street previo al estreno de su documental

En una jornada que mezcló el glamour con el mundo de las finanzas, la primera dama Melania Trump acudió este miércoles a la Bolsa de Valores de Nueva York. El motivo: tocar la campana de apertura para celebrar el inminente lanzamiento de su documental, titulado simplemente "MELANIA", producido por Amazon MGM Studios.
Ataviada con un sobrio vestido negro, Melania ofreció una breve rueda de prensa antes de bajar al parqué, donde destacó la importancia de las narrativas en la sociedad actual. "Necesitamos historias que inspiren sueños y ofrezcan esperanza", afirmó, subrayando que la capacidad de conectar emocionalmente con el público será clave en el futuro cercano.
La película, dirigida por Brett Ratner, ofrece un acceso exclusivo a la vida de la primera dama durante los 20 días previos a la toma de posesión presidencial de 2025. El documental promete mostrar una faceta más íntima y personal de su rol en la Casa Blanca.
Puntos clave del estreno: