Paul McCartney: Man on the Run – El renacer de una leyenda llega a los cines

...

El documental dirigido por el ganador del Oscar, Morgan Neville, tendrá un estreno global único de un solo día antes de saltar al streaming.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/01/2026 04:44 PM.
En Espectáculos y editada el 28/01/2026 04:02 PM.