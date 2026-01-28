Paul McCartney: Man on the Run – El renacer de una leyenda llega a los cines

El próximo 19 de febrero de 2026 será una fecha marcada en el calendario para los melómanos. Llega a la pantalla grande Paul McCartney: Man on the Run, una producción que analiza la década de los 70, el nacimiento de la banda Wings y la transformación creativa de McCartney tras la disolución de The Beatles.Un evento cinematográfico exclusivo
A diferencia de los estrenos tradicionales, este documental apuesta por la exclusividad:
La película, producida ejecutivamente por el propio McCartney, huye de la biografía convencional para ofrecer un retrato vulnerable:
Para quienes no logren asistir a la función única en cines, el documental no tardará en llegar a los hogares. El 27 de febrero, apenas una semana después de su paso por las salas, se estrenará en Prime Video en más de 240 países. Este lanzamiento corona un periodo de "renacimiento" para Wings, tras el éxito del libro sobre la banda publicado en 2025.