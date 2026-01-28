De las pistas de nieve al narcotráfico: Gael García y Diego Luna producirán serie sobre Ryan Wedding

La docuserie "Snow King" relatará la increíble transformación del atleta olímpico canadiense en uno de los capos más buscados por el FBI.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/01/2026 08:57 AM.
En Espectáculos y editada el 28/01/2026 09:03 AM.