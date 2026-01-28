De las pistas de nieve al narcotráfico: Gael García y Diego Luna producirán serie sobre Ryan Wedding

La realidad vuelve a superar a la ficción con la historia de Ryan Wedding, el snowboarder que representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 y terminó liderando una violenta red de narcotráfico vinculada al Cártel de Sinaloa. Este impactante caso será el eje central de la nueva serie documental “Snow King: From Olympian to Narco”, producida por los mexicanos Gael García Bernal y Diego Luna a través de su firma La Corriente del Golfo.
Wedding, conocido bajo los alias de "El Jefe" o "Giant", pasó de la gloria deportiva a encabezar la lista de los más buscados del FBI, organización que ofrecía hasta 15 millones de dólares por su captura. Según Kash Patel, director del FBI, el exatleta se convirtió en una especie de versión moderna de figuras como "El Chapo" Guzmán o Pablo Escobar.
Las autoridades lo acusan de:
Mientras la serie se prepara para su estreno, el proceso legal contra Wedding avanza con rapidez. En su primera audiencia en California el pasado 26 de enero, el exolímpico se declaró inocente de todos los cargos. Sin embargo, el tribunal ordenó prisión preventiva sin fianza y fijó una nueva cita judicial para el 24 de marzo.
En paralelo, las autoridades mexicanas ya han comenzado a desmantelar su imperio, decomisando propiedades, obras de arte, vehículos de lujo e incluso sus medallas deportivas.