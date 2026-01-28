Sarandon recibe Goya Internacional 2026 en Barcelona, celebrando 40ª edición

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España ha anunciado este miércoles que la actriz Susan Sarandon será la galardonada con el Goya Internacional 2026. Este prestigioso reconocimiento llega en un año emblemático para la institución, que celebra la 40.ª edición de sus premios el próximo 28 de febrero.
A sus 79 años, Sarandon ha sido descrita por la Academia como la "combinación perfecta entre talento y éxito profesional, glamour y compromiso social y político". Desde sus inicios en los años 70, la actriz ha construido una filmografía que es ya patrimonio de la cultura popular:
La ceremonia de este año tendrá como sede el Auditori Fòrum CCIB de Barcelona, marcando la segunda vez en la historia que los premios viajan a la ciudad condal. La gala, presentada por el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini, promete ser un despliegue de estrellas internacionales.
Con este premio, Sarandon se une a un selecto club de ganadores previos del Goya Internacional: