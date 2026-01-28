Sarandon recibe Goya Internacional 2026 en Barcelona, celebrando 40ª edición

La Academia de Cine española honrará a la actriz neoyorquina por su extraordinaria carrera y su incansable compromiso social en una gala histórica en Barcelona.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/01/2026 04:34 PM.
En Espectáculos y editada el 28/01/2026 02:20 PM.