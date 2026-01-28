Silvana Prince arremete contra el pasado de Eugenio Derbez: "No fue un buen padre"

La historia familiar de Eugenio Derbez vuelve a estar bajo el escrutinio público tras las recientes declaraciones de Silvana Prince, madre de Vadhir. La exmodelo no solo cuestionó el desempeño del actor como padre en los años 90, sino que también revivió las circunstancias de su separación, señalando a Victoria Ruffo como la tercera en discordia.
Un padre ausente que "está mejorando"
Silvana fue clara al describir la crianza de Vadhir, coincidiendo con los testimonios de las otras madres de los hijos de Eugenio:
Distanciamiento: Prince afirmó que, en su momento, Eugenio no cumplió con su rol de padre presente. "En su momento no lo fue, eso ya se sabe... pero ha cambiado, los años no pasan en balde", admitió, reconociendo una evolución en el actor ahora que sus hijos son adultos.
El parecido físico: La exmodelo aprovechó para mencionar que Vadhir es "el menos parecido a Eugenio", atribuyendo su galanura a la genética de la familia Prince.
El fantasma de la infidelidad
Silvana recordó que su relación de cuatro años con Derbez terminó abruptamente poco después del nacimiento de Vadhir en 1991. Según su versión:
La ruptura fue causada por una infidelidad de Eugenio con Victoria Ruffo.
La cronología parece respaldar su dolor: Ruffo quedó embarazada de José Eduardo cuando Vadhir tenía apenas cinco meses de nacido.
El frente común de las madres
Las palabras de Silvana resuenan con las de Victoria Ruffo, quien recientemente reiteró en entrevista que su mayor conflicto con Eugenio fue su inconstancia: "Aparecía una vez al año, lo ilusionaba y luego se desaparecía". Ambas coinciden en que Derbez ha logrado ser un "excelente amigo" de sus hijos ahora que ya no requieren cuidados básicos ni responsabilidades de crianza.
A pesar del pasado turbulento, Silvana asegura mantener una relación cordial con Eugenio y su esposa, Alessandra Rosaldo, aunque dejó claro que el contacto con Victoria Ruffo es nulo.