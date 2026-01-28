Vicente Fernández Jr. pierde 17 kilos: La salud como regalo para su futura hija

A sus 61 años, Vicente Fernández Jr. ha demostrado que nunca es tarde para reinventarse. El primogénito del "Charro de Huentitán" compartió con entusiasmo que ha logrado bajar poco más de 17 kilos desde septiembre, impulsado por una poderosa razón: el nacimiento de su hija Isabella.
Para pasar de rozar los 90 kilos a su peso actual, el cantante se sometió a un tratamiento integral bajo supervisión médica que combina:
Isabella, quien fue concebida mediante un proceso de inseminación artificial, tiene una fecha de llegada muy especial en el calendario. Según detalló Fernández Jr., el nacimiento está planeado para el 17 de febrero, día en que su padre, don Vicente Fernández, cumpliría años.
Junto a su esposa, Mariana González, el cantante vive esta etapa con la misma emoción que si fuera su primer hijo, confiando en que este nuevo estilo de vida le permita disfrutar plenamente de la crianza de la pequeña que está por nacer.