Vicente Fernández Jr. pierde 17 kilos: La salud como regalo para su futura hija

Motivado por la llegada de su bebé, Isabella, el cantante transformó su físico en cuatro meses y planea que su nacimiento coincida con el cumpleaños de su padre.

Yelitza Espinoza el 28/01/2026
