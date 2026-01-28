Wendy Guevara: Entre el deseo de la feminización y el miedo a la salud

Wendy Guevara, la carismática ganadora de La Casa de los Famosos México, vuelve a ser tendencia tras abrir su corazón sobre sus recientes y futuros cambios estéticos. A pesar de los resultados que hoy presume, la creadora de contenido admitió que el camino hacia la figura deseada ha sido mucho más difícil de lo que esperaba.
Recientemente, Wendy se sometió a una remodelación costal, una técnica que consiste en luxar las costillas para estrechar la cintura sin necesidad de extirpar huesos. La recuperación ha sido una prueba de fuego:
El siguiente paso en su lista era la feminización facial, un conjunto de cirugías que suavizan los rasgos óseos (mandíbula, frente y nariz) para lograr una apariencia más femenina. Sin embargo, este proyecto está en pausa.
La razón principal es médica. Wendy padece hipertensión, una condición que eleva el riesgo en cualquier quirófano. "Por la hipertensión lo estoy pensando muy bien, me da miedo", confesó en entrevista para el programa De Primera Mano. Con su característico humor, añadió que no tiene prisa por decidir, pues prioriza su vida antes que la estética: "El que me quiera, me va a querer cuadradita".
Por ahora, la influencer se enfocará en terminar de sanar su cuerpo antes de considerar volver a someterse al bisturí, demostrando que, detrás de las cámaras, la salud es su verdadera prioridad.