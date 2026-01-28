Yolanda Andrade regresa a la televisión tras confirmar diagnóstico de ELA

Tras varios meses de incertidumbre y ausencia mediática, Yolanda Andrade reapareció sonriente y con una notable mejoría en su voz para integrarse nuevamente a las grabaciones de su programa, Montse & Joe. Su regreso se da poco después de haber compartido públicamente que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).Un diagnóstico difícil, pero con voluntad inquebrantable
La ELA es una enfermedad degenerativa neuromuscular que afecta la movilidad y funciones vitales como el habla y la respiración. A pesar de que el pronóstico médico suele ser complejo, Yolanda mostró una faceta llena de vitalidad en su reciente cumpleaños número 54:
Uno de los puntos que más emocionó a sus seguidores fue recuperar el tono de su voz casi en su totalidad, algo que se había visto afectado por la enfermedad. Yolanda bromeó durante su reaparición e incluso se mostró ajena a los rumores sobre la salud de Verónica Castro, prefiriendo enfocarse en su propio bienestar.Un proceso de tres años
Aunque el diagnóstico se hizo público recientemente, Yolanda recordó que los primeros malestares comenzaron hace casi tres años. A pesar de los "días difíciles", la conductora se ha reunido con amigos y excompañeras para recargar energías, demostrando que está decidida a disfrutar de los "días buenos".