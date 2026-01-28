Yolanda Andrade regresa a la televisión tras confirmar diagnóstico de ELA

...

La conductora retomó las grabaciones de "Montse & Joe" con una actitud positiva y agradecida, a pesar del delicado pronóstico de su enfermedad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/01/2026 06:00 PM.
En Espectáculos y editada el 28/01/2026 03:13 PM.