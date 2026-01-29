Bad Bunny conquista los BRIT Awards 2026: Una nominación histórica en Manchester

El fenómeno de Bad Bunny no conoce fronteras ni barreras lingüísticas. Tras un año de éxitos rotundos, el artista puertorriqueño ha vuelto a sacudir la industria al ser anunciado como uno de los nominados estelares para los BRIT Awards 2026.
Esta mención llega en un momento cumbre para su carrera, impulsada por el impacto cultural de su más reciente álbum, “Debí tirar más fotos”. Benito Antonio Martínez Ocasio se medirá en la categoría de Mejor Artista Internacional, un grupo de élite donde figuran nombres de la talla de Taylor Swift, Lady Gaga, Rosalía y Sabrina Carpenter.
El calendario para el máximo exponente del género urbano luce impresionante. Esta nominación en el Reino Unido se suma a sus múltiples candidaturas en los Premios Grammy, consolidándolo como el rival a vencer en las categorías principales de la música anglosajona y latina.
Además, la ceremonia de los BRIT tendrá un tinte especial este año: por primera vez en su historia, el evento abandonará Londres para celebrarse en Manchester el próximo 28 de febrero.
Desde sus raíces en Puerto Rico, Bad Bunny ha reescrito las reglas del juego. No solo se mantiene como el artista más escuchado de Spotify a nivel mundial sin haber renunciado al español, sino que ha trascendido los escenarios para influir en la moda y el cine.
Con su histórica presentación en el Super Bowl 2026 a la vuelta de la esquina, el "Conejo Malo" demuestra que su capacidad para reinventarse es inagotable. Lo que comenzó como un movimiento urbano es hoy un legado cultural que desafía estándares y pone el nombre de Latinoamérica en lo más alto de los podios internacionales.