Bad Bunny conquista los BRIT Awards 2026: Una nominación histórica en Manchester

...

El "Conejo Malo" competirá por el galardón a Mejor Artista Internacional, reafirmando su dominio global previo a su esperada actuación en el Super Bowl.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/01/2026 05:00 PM.
En Espectáculos y editada el 29/01/2026 04:27 PM.