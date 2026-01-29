Bruce Springsteen alza la voz contra la violencia federal con "Streets of Minneapolis"

...

El "Boss" estrenó un tema inédito compuesto en tiempo récord para denunciar la muerte de dos ciudadanos a manos de agentes de ICE y criticar la gestión de seguridad actual.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/01/2026 05:17 AM.
En Espectáculos y editada el 29/01/2026 05:21 AM.