Bruce Springsteen alza la voz contra la violencia federal con "Streets of Minneapolis"

En un acto de urgencia creativa y protesta social, Bruce Springsteen lanzó este miércoles "Streets of Minneapolis". La canción surge como una respuesta directa a lo que el músico denomina "terror estatal", tras los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que recientemente cobraron la vida de los estadounidenses Alex Pretti y Renee Good en Minnesota.
Fiel a su estilo de cronista social, Springsteen reveló que el proceso de creación fue inmediato: escribió la letra el sábado, la grabó el martes y la compartió hoy. La pieza no solo rinde homenaje a los fallecidos y a la comunidad inmigrante de Minneapolis, sino que lanza duras críticas hacia las autoridades federales:
Además, Springsteen ha respaldado públicamente al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, en su exigencia de que los agentes de ICE abandonen la ciudad para frenar la escalada de tensión y violencia que mantiene en vilo a los residentes.