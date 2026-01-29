Fallido atraco en hotel de Roberto Palazuelos: Cuatro detenidos tras agredir a empleado

Lo que parecía ser un golpe planeado contra uno de los hoteles más exclusivos de Tulum terminó en un despliegue policial y la captura de todos los implicados. Durante las primeras horas de este 28 de enero de 2026, cuatro sujetos irrumpieron ilegalmente en el Hotel Diamante K, propiedad del famoso "Diamante Negro", Roberto Palazuelos.
Pese a la violencia del asalto, la estrategia de los delincuentes chocó con la resistencia de un trabajador y la rápida reacción de las autoridades de Quintana Roo.
Según informes de la Fiscalía estatal, el objetivo de los delincuentes era sustraer bienes del establecimiento. Sin embargo, en el proceso interceptaron a un empleado —cuya identidad está protegida— a quien amagaron para que entregara las llaves del inmueble.
Los cuatro detenidos ya se encuentran a disposición del Ministerio Público, enfrentando cargos por robo en grado de tentativa y lesiones calificadas.
La Fiscalía General del Estado fue enfática en un punto clave para la tranquilidad del turismo en la región: ningún huésped resultó afectado.