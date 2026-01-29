Fallido atraco en hotel de Roberto Palazuelos: Cuatro detenidos tras agredir a empleado

El "Diamante K", propiedad del actor y empresario, fue blanco de un intento de asalto durante la madrugada del miércoles; los delincuentes huyeron con las manos vacías.

