"Gallegarreta" en Hoy: Galilea Montijo bromea con "traerle ganas" a Andrea Legarreta

El carisma y la complicidad entre las conductoras estrella del programa Hoy volvió a encender las redes sociales. En una reciente emisión, Galilea Montijo desató carcajadas al lanzar un comentario "picante" dirigido a Andrea Legarreta, demostrando que, a pesar de sus compromisos sentimentales, el humor entre ambas no tiene límites.
Todo comenzó cuando el equipo discutía la polémica lista de participantes para el evento Supernova Génesis 2026. Mientras cuestionaban si valía la pena subir al cuadrilátero por una suma de dinero, Martha Figueroa lanzó el anzuelo: ¿Galilea aceptaría un reto de este tipo?
Sin dudarlo y con su característico estilo, Montijo respondió: “Yo a Legarreta siempre le he traído ganas”. El comentario, que rápidamente fue aclarado por sus compañeros como una referencia a un combate físico, derivó en bromas sobre una lucha en lodo o aceite.
Lejos de incomodarse, Andrea Legarreta no paró de reír mientras Galilea continuaba con la broma, asegurando que aceptaría el reto con tal de saldar sus cuentas pendientes. “Ándale, si pagan bien, así termino mis deudas. Todo sea por la amistad”, bromeó Montijo, quien recientemente confirmó su romance con Luis Carlos Origel.
El momento no pasó desapercibido para los fans del famoso shippeo bautizado como "Gallegarreta". En Instagram, los seguidores celebraron la química de las presentadoras con comentarios que resaltan la longevidad de su amistad y el gran sentido del humor que mantienen tras años de compartir la pantalla.