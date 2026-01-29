"Gallegarreta" en Hoy: Galilea Montijo bromea con "traerle ganas" a Andrea Legarreta

Entre risas y deudas, la conductora de "La Casa de los Famosos" reavivó el famoso shippeo con su compañera al sugerir un peculiar combate para el 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/01/2026 05:32 AM.
En Espectáculos y editada el 29/01/2026 05:35 AM.