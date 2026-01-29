Justicia para Diana Golden: Alfredo Adame condenado por daño moral

Un tribunal de la CDMX determinó que el conductor abusó de su libertad de expresión al lanzar ataques misóginos y ofensivos contra la actriz; el fallo sienta un precedente sobre el respeto a la dignidad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/01/2026 11:12 AM.
En Espectáculos y editada el 29/01/2026 11:45 AM.