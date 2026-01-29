Kim Kardashian aclara el "Photogate": ¿Por qué borró sus fotos con Meghan y Harry?

Tras semanas de teorías conspirativas en redes sociales, Kim Kardashian finalmente rompió el silencio sobre el misterio de las fotos eliminadas junto a los duques de Sussex. Durante su participación en el podcast Khloé In Wonder Land, la fundadora de SKIMS explicó que todo se trató de un malentendido de logística y respeto.
Las imágenes, capturadas durante la espectacular fiesta por el cumpleaños 70 de Kris Jenner en noviembre pasado, causaron revuelo antes de desaparecer del perfil de Kim, lo que muchos interpretaron como una señal de distanciamiento.
Kim aclaró que la decisión de borrar las fotos no tuvo motivos ocultos. Aunque tenían autorización para publicarlas, se percataron de un detalle crucial: la publicación coincidía con el Día del Recuerdo (Remembrance Day) en el Reino Unido, una fecha solemne para honrar a los soldados caídos.
Además, precisó que esa misma noche los duques habían asistido a la gala benéfica Baby2Baby, un evento con una naturaleza distinta, pero que la percepción pública de las fotos de la fiesta posterior podía malinterpretarse bajo el contexto conmemorativo británico.
Kim calificó la polémica como exagerada y tildó el incidente de "inocente". Fiel a su estilo, sugirió que el público debería tomarse las cosas con más humor: "A veces tienes que reírte de la situación y simplemente relajarte", concluyó, restándole importancia a lo que internet bautizó como el nuevo drama de la realeza y Hollywood.