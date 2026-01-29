Luto en el regional mexicano: Fallece el cantante Oscar Alvarado tras ataque armado

La música regional mexicana se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Oscar Alvarado. El cantante duranguense no logró recuperarse de las heridas de bala sufridas durante una riña el pasado 18 de enero y murió este miércoles, rodeado del apoyo de sus seguidores y familiares.
Su hermano, Mayito Alvarado, fue el encargado de dar la noticia a través de redes sociales, pidiendo oraciones para que el artista "encuentre la paz al lado de Dios". Apenas horas antes, la familia mantenía la esperanza de una recuperación milagrosa.
Los hechos ocurrieron durante la madrugada en el bar Monterrey, ubicado en la ciudad de Durango. Según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, la secuencia de los hechos fue la siguiente:
Oscar Alvarado nació en una familia de músicos y comenzó su carrera a los ocho años cantando junto a su padre. Su trayectoria lo llevó desde fiestas familiares hasta firmar con disqueras en Monterrey y colaborar en "palomazos" con figuras como Santa Fe Klan.