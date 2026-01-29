Luto en el regional mexicano: Fallece el cantante Oscar Alvarado tras ataque armado

El intérprete de ‘El Durangazo’ murió luego de diez días hospitalizado; un exfuncionario de seguridad estatal es señalado como el presunto agresor.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/01/2026 08:34 AM.
En Espectáculos y editada el 29/01/2026 08:38 AM.