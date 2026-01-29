Luto en el rock ecuatoriano: Fallece Jorge Ponce, baterista original de Tranzas

...

El mundo de la música despide a "Yoyó" Ponce, pieza clave en los inicios de la agrupación; su compañero Douglas Bastidas confirmó la noticia con un sentido mensaje.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/01/2026 05:07 AM.
En Espectáculos y editada el 29/01/2026 05:17 AM.