Luto en el rock ecuatoriano: Fallece Jorge Ponce, baterista original de Tranzas

La escena musical de Ecuador se encuentra de luto tras confirmarse la partida de Jorge "Yoyó" Ponce, el baterista que ayudó a cimentar el éxito de la banda Tranzas. La noticia se volvió tendencia rápidamente, conmoviendo a una audiencia que creció con los himnos de la agrupación guayaquileña.
Fue Douglas Bastidas, vocalista y líder de la banda, quien utilizó sus redes sociales para dar a conocer el fallecimiento de su amigo y excompañero. A través de un emotivo mensaje, Bastidas recordó los años compartidos en el escenario, provocando una ola de condolencias por parte de seguidores y colegas que lamentaron la pérdida del talentoso percusionista.
Jorge Ponce fue un pilar fundamental en la formación original de Tranzas en 1987. Su energía en la batería fue el motor de la primera etapa del grupo, marcando el ritmo de éxitos fundacionales como "Plástica", un tema que posicionó al pop-rock nacional en lo más alto de las listas.
Aunque Ponce dejó la alineación en 1992, antes de que la banda alcanzara fama internacional con baladas como "Morí" o "Debes buscarte un nuevo amor", su contribución fue vital para definir el sonido pionero de los años 80 en Guayaquil. Tras su salida, "Yoyó" se mantuvo siempre vinculado al mundo del arte y la creatividad.
Hasta el momento, las causas del deceso se mantienen bajo reserva. No se tenía conocimiento público de que el músico padeciera alguna enfermedad, por lo que su fallecimiento resultó sorpresivo para la comunidad artística. Se espera que en las próximas horas la familia o personas allegadas brinden más detalles sobre los servicios funerarios y las circunstancias de su partida.