Montserrat Oliver denuncia racismo al intentar comprar caballo en EE.UU.

En un reciente encuentro con la prensa, la modelo y empresaria Montserrat Oliver compartió una amarga experiencia vivida en Estados Unidos. La conductora de televisión relató cómo un proceso de compra aparentemente sencillo se convirtió en un episodio de exclusión que la dejó sorprendida.
Todo comenzó cuando Oliver intentó comprar un caballo. Tras agendar una cita con la dueña para cerrar el trato, la vendedora canceló el encuentro de último minuto y de forma injustificada. "No sé qué pasó por la cabeza de esa gringa; no sé si dijo: ‘Es mexicana, no se lo vendo’", comentó la presentadora.
Ante la negativa, Montserrat no se dio por vencida, pero tuvo que aplicar una táctica poco convencional para obtener al equino:
En el mismo evento, los medios interceptaron a Yolanda Andrade, compañera de programa de Montserrat, quien regresó al estudio tras varias semanas de ausencia médica.
Su estado: Andrade confesó que, aunque el tratamiento es difícil y a veces se siente impaciente, tiene muchas ganas de trabajar.
Nuevo look: La conductora aprovechó su "primera salida" oficial para someterse a un cambio de imagen, bromeando con que siempre es bueno "darse una manita de gato" para sentirse mejor durante la recuperación.