Montserrat Oliver denuncia racismo al intentar comprar caballo en EE.UU.

La conductora reveló que tuvo que recurrir a un intermediario estadounidense para adquirir un ejemplar, luego de que la vendedora cancelara el trato sin explicaciones.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/01/2026 12:06 PM.
En Espectáculos y editada el 29/01/2026 12:15 PM.