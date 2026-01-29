Pepe Aguilar confirma que la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal no traerá nietos

Mientras los preparativos para la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal avanzan a paso firme, una pregunta ha rodeado a la pareja: ¿cuándo llegarán los nietos para Pepe Aguilar? El intérprete de Por mujeres como tú finalmente rompió el silencio y dejó claro que, por ahora, su casa no se llenará de pañales.
En una entrevista para el programa Despierta América, Pepe Aguilar confesó que no cree convertirse en abuelo por parte de la joven pareja en un futuro cercano. "Creo que ellos no quieren", afirmó con sinceridad, echando por tierra los rumores de un posible embarazo.
A pesar de que en el pasado Nodal había expresado su deseo de tener cuatro hijos en total (ya es padre de la pequeña Inti, de 2 años), los planes actuales parecen haber dado un giro de 180 grados. Según Pepe, los motivos son claros:
Mientras tanto, Nodal continúa resolviendo sus asuntos personales, ya que mantiene una disputa legal con su expareja, la cantante argentina Cazzu, relacionada con las obligaciones parentales de su hija Inti.