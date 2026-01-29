Shakira hace historia: "Las Mujeres Ya No Lloran" es la gira latina más exitosa de la historia

La barranquillera rompe el récord mundial Guinness tras recaudar 421.6 millones de dólares, superando la marca que ostentaba el "Sol de México", Luis Miguel.

