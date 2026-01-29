Shakira hace historia: "Las Mujeres Ya No Lloran" es la gira latina más exitosa de la historia

Shakira ha demostrado que su frase "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" no era solo un éxito musical, sino una realidad financiera sin precedentes. Este jueves, se confirmó que su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" se ha convertido en la más taquillera de todos los tiempos para un artista latino.
Con una recaudación acumulada de 421.6 millones de dólares, la cantante desbancó a Luis Miguel, quien mantenía el trono con su tour 2023-2024. Los datos de Billboard Boxscore revelan que Shakira ha vendido 3.3 millones de boletos en 86 presentaciones hasta la fecha.
El récord se selló oficialmente el pasado 11 de diciembre durante su concierto en el Estadio Vélez Sarsfield en Buenos Aires. En esa noche, la colombiana alcanzó los 410.3 millones de dólares, superando por poco los 409.5 millones que logró "El Sol". Con este hito, Shakira también deja atrás las cifras de otras potencias actuales como: