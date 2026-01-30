Abogados de Alicia Villarreal renuncian; Gerardo Rincón toma el caso contra Cruz Martínez

...

Cinco abogados presentaron su renuncia ante el juez en Nuevo León; la cantante ya comenzó a reestructurar su defensa con un nuevo representante.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/01/2026 02:43 PM.
En Espectáculos y editada el 30/01/2026 02:50 PM.