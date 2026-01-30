Abogados de Alicia Villarreal renuncian; Gerardo Rincón toma el caso contra Cruz Martínez

El proceso legal que enfrenta la "Villarreal" contra su exesposo, Cruz Martínez, ha dado un giro inesperado. En las últimas horas, se filtraron documentos oficiales que confirman la renuncia masiva del equipo de abogados que representó a la intérprete regiomontana durante casi un año.
El documento, presentado ante un Juez de Control en el estado de Nuevo León, notifica formalmente que los litigantes han decidido abandonar el caso. Entre los nombres que figuran en la renuncia destacan abogados de renombre como Ulrich Richter Morales y Claudia Ramírez Tavera, junto a otros tres especialistas que integraban su defensa.
En el texto, los abogados solicitan al juez:
La semana pasada, Villarreal incorporó al abogado Gerardo Rincón Flores a su equipo de representantes. Rincón Flores no es un desconocido para la artista, ya que actualmente lidera otros procesos legales de la "Güerita Consentida", incluyendo la denuncia contra el personaje conocido como Francisco Cant.Motivos bajo reserva
Hasta este momento, ni Alicia Villarreal ni los abogados salientes han emitido un comunicado oficial para explicar las razones de esta ruptura profesional. El proceso contra Cruz Martínez continúa su curso, ahora bajo una nueva dirección jurídica que deberá retomar las riendas del caso en los juzgados de Nuevo León.