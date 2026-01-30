Catherine O’Hara, icono de Hollywood, muere a los 71 años

El mundo del entretenimiento despide a una de sus figuras más versátiles y queridas. Catherine O’Hara, la actriz canadiense que dio vida a la icónica Kate McCallister en la saga de Mi pobre angelito, falleció a los 71 años, según informó el portal estadounidense TMZ. Hasta el momento, no se han revelado las causas de su deceso.
O’Hara no solo conquistó al público como la madre que buscaba desesperadamente a su hijo en Navidad; su talento la llevó a ser una pieza fundamental en la cultura pop durante cuatro décadas:
Nacida en Toronto en el seno de una familia numerosa, Catherine comenzó su camino en el grupo de comedia Second City Television (SCTV). Fue precisamente en un set de filmación donde encontró el amor: conoció a su esposo, el diseñador de producción Bo Welch, durante el rodaje de Beetlejuice. La pareja se casó en 1992 y tuvo dos hijos, Matthew y Luke.
En una de sus últimas apariciones públicas en 2024, al ser cuestionada sobre cómo quería ser recordada, la actriz simplemente sonrió, dejando que su vasta y colorida filmografía hablara por ella. Hoy, Hollywood y sus seguidores alrededor del mundo lloran la partida de una mujer que supo hacernos reír y emocionarnos por igual.