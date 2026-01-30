Claudio Yarto y su conexión alienígena: "Los llamo con mis propios beats"

Lo que para muchos fue un simple pasatiempo de confinamiento, para Claudio Yarto se convirtió en una revelación de otro mundo. El icónico rapero, mente maestra detrás de éxitos como "Capitán", afirma haber pasado de ser un espectador de los videos de Jaime Maussan a convertirse en un "contacto privilegiado" de los extraterrestres.
Durante una reciente entrevista para el podcast de Melo Montoya, Yarto explicó que su interés despertó durante la pandemia. Al tener las tardes y fines de semana libres, comenzó a observar el cielo con detenimiento hasta que, según sus palabras, finalmente los vio.
El músico asegura que su residencia tiene una ubicación estratégica, pues se encuentra dentro de lo que él denomina "la ruta de los ovnis" en el Valle de México, lo que le permite avistamientos frecuentes desde la comodidad de su hogar.
Inspirado por figuras como el investigador Sixto Paz, el rapero ha llevado su conexión con los alienígenas al terreno profesional. Utilizando una técnica que evoca la clásica película Encuentros cercanos del tercer tipo, Yarto afirma que utiliza la música como lenguaje universal.