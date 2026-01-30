Fallece Pedro Torres, el visionario detrás de "Big Brother" y "La Incondicional"

El mundo del espectáculo en México se viste de luto. Este viernes 30 de enero, la familia Torres Castilla confirmó el sensible fallecimiento de Pedro Torres, figura clave en la transformación de la televisión y la publicidad en el país. El productor, recordado por su carácter innovador, partió en paz y rodeado de fe, según informaron sus allegados a través de redes sociales.Una lucha contra la ELA
Desde hace meses, Torres enfrentaba un complejo cuadro de salud derivado de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta el control muscular. Su exesposa, la actriz Lucía Méndez, había compartido previamente que el productor encaró este proceso con serenidad, apoyándose en especialistas y guías espirituales para transitar sus últimos días con tranquilidad.El hombre que cambió la pantalla chica
Nacido en Saltillo en 1953, Pedro Torres no solo fue un productor; fue un estratega de las audiencias. Su legado es vasto y abarca hitos que hoy son parte de la cultura pop:
Hoy, la industria despide a un pionero que supo leer los tiempos y transformar el lenguaje audiovisual, dejando una huella imborrable en la historia de Televisa y la comunicación en español.