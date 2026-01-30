Los Grammy 2026 preparan un eléctrico tributo al legendario Ozzy Osbourne

La próxima edición de los Premios Grammy, que se llevará a cabo este domingo 1 de febrero, tendrá un matiz emocional y legendario. Tras la partida de Ozzy Osbourne, quien falleció poco después de un histórico reencuentro con Black Sabbath, la industria se prepara para despedir a uno de sus pilares más influyentes en el escenario del Crypto.com Arena de Los Ángeles.
El homenaje al padre del heavy metal será uno de los platos fuertes de la noche. Para capturar la esencia de Ozzy, la Academia ha reunido a un "supergrupo" integrado por Slash, Post Malone, Andrew Watt, Chad Smith y Duff McKagan, quienes prometen una actuación cargada de energía y nostalgia.
Además del tributo especial a Osbourne, la sección In Memoriam contará con participaciones de alto nivel para recordar a las figuras que dejaron el mundo de la música el último año:
En México, la transmisión principal comenzará a las 19:00 horas. Podrás seguir cada detalle de la premiación a través de: