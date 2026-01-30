Los Grammy 2026 preparan un eléctrico tributo al legendario Ozzy Osbourne

...

La Academia de la Grabación honrará el legado del "Príncipe de las Tinieblas" con una constelación de estrellas del rock en una ceremonia que promete hacer historia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/01/2026 05:19 AM.
En Espectáculos y editada el 30/01/2026 05:11 AM.