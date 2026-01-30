Imelda Tuñón revela episodios de violencia física en su relación con Julián Figueroa

...

A casi tres años del fallecimiento del cantante, su viuda rompió el silencio sobre las secuelas físicas que padece tras un altercado, tensando aún más la relación con su suegra, Maribel Guardia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/01/2026 05:25 AM.
En Espectáculos y editada el 30/01/2026 05:42 AM.